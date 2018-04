Actualidade

Os responsáveis pelo turismo em Portugal recusam haver problemas de sobrecarga turística, nomeadamente em Lisboa e no Porto, depois de ter sido revelado hoje que as cidades têm oito e nove vezes, respetivamente, mais turistas do que residentes.

À margem da 13.ª edição do Fórum de Turismo Internacional (FIT), o presidente do Turismo de Portugal (TP), Luís Araújo, e o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, relativizaram o problema levantado pelo estudo conduzido pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), que expôs que Porto e Lisboa têm uma maior pressão turística do que Londres, Barcelona e Praga.

Em respostas aos jornalistas, Luís Araújo preferiu sublinhar o "positivo que o turismo trouxe para as cidades e regiões", em termos de "revitalização urbana e criação de emprego", e acrescentou ainda que "atenuar" os números da dita "pressão turística" não é uma questão que cabe ao Turismo de Portugal.