Actualidade

A Autoridade de Supervisão de Seguros alertou hoje para possíveis "conflitos de interesse" entre supervisores relativamente às novas leis sobre mercados financeiros e venda de seguros, defendendo que deve ser esta instituição a dar autorização e acompanhar os processos.

"Tem a ver com o acompanhamento e os conflitos de interesse que podem existir entre cada uma das entidades", isto é, "quando temos uma disparidade, ou seja quando existem várias entidades a tratar da mesma matéria, causa problemas", disse à agência Lusa o presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), José Figueiredo Almaça.

O responsável, que falava à Lusa no parlamento, onde foi ouvido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, acrescentou que "fica muito mais salvaguardado o interesse e a defesa dos consumidores" se "tudo o que tenha a ver com a comercialização de produtos com base em seguros ficar na autoridade dos seguros".