DGArtes

Os deputados da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, aprovaram hoje, no parlamento, por unanimidade, uma audição do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e da diretora-geral das Artes, Paula Varanda, sobre os apoios às artes.

Dois requerimentos com caráter de urgência - um do PCP, pedindo a presença do ministro, e outro do BE, pedido a presença de ambos - foram votados hoje, na comissão, e obtiveram a unanimidade dos deputados, da esquerda e da direita.

Em causa estão os resultados provisórios dos concursos ao Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes, que o BE considera não serem aceitáveis, e o PCP disse hoje não estar satisfeito com as "declarações ambíguas" do ministro da Cultura, de que não serão abandonadas as estruturas que merecem apoio.