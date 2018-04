Actualidade

O fim do corte de 10% no subsídio de desemprego após 180 dias de concessão chegou a 42.506 beneficiários em 2018, de acordo com os dados hoje divulgados pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo a informação disponibilizada, o número de abrangidos cumulativamente pelas medidas que eliminaram esta redução em 2017 e 2018 corresponde a 96.908 desempregados.

Os dados indicam ainda terem sido notificados 12.918 potenciais da medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração, inscrita no Orçamento do Estado (OE 2018), de redução do período de espera, tendo entre janeiro e março de 2018 entrado no total 5.471 requerimentos, correspondentes a um aumento de 63,9% face ao trimestre anterior.