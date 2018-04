Actualidade

A Câmara de Sintra vai cobrar uma taxa turística a partir do próximo ano, sendo as receitas aplicadas na reabilitação do centro histórico da vila, anunciou hoje o presidente Basílio Horta (PS).

"Nós vamos fazê-lo agora [aplicação da taxa turística] porque temos um conjunto de grandes investimentos em hotéis. Há 30 anos que não se fazia um hotel em Sintra e agora temos um investimento de mais de 80 milhões. É uma taxa perfeitamente equilibrada, não custa praticamente nada a pagar e esse dinheiro é essencial para a requalificação", sublinhou o autarca.

A taxa terá um valor de dois euros e será aplicada por cada quarto das unidades hoteleiras, num período nunca superior a três dias, segundo explicou esta manhã aos jornalistas o autarca socialista, no final de um debate sobre requalificação urbana no centro histórico de Sintra.