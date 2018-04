Actualidade

O município de Cantanhede revelou hoje ter reduzido a dívida e o passivo, além de ter aumentado a poupança e pago a totalidade das faturas recebidas até 31 de dezembro de 2017.

"A redução da dívida de médio e longo prazo situou-se nos 3.480.295 euros, um decréscimo de mais 24,5% que em 2016, enquanto a de curto prazo baixou 531.338 euros, ou seja, mais 11,32% relativamente ao exercício anterior", refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O Relatório de Gestão do Município de Cantanhede do executivo camarário liderado por Helena Teodósio foi aprovado na terça-feira com cinco votos a favor e uma abstenção.