Actualidade

Passados 100 anos da Batalha de La Lys, uma das mais mortíferas para Portugal, a historiografia continua a debater se o comando britânico tinha conhecimento da ofensiva alemã que acabou por matar centenas de portugueses.

A Batalha de La Lys, na Flandres francesa, foi desencadeada pelas forças alemãs em 09 de abril de 1918, durante a Primeira Guerra (1914-1918). Entre as tropas portuguesas, a ofensiva fez cerca de 400 mortos, 6.600 prisioneiros e muitos feridos.

Um debate que se mantém nos dias de hoje é o facto de as tropas portuguesas que estavam na linha da frente irem ser retiradas precisamente na noite de 09 para 10 abril de 1918, um dia depois do ataque alemão e se o comando britânico (Portugal intervinha ao lado do Reino Unido no conflito) terá então optado por sacrificar as tropas portuguesas.