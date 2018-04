Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje desejar contar com a presença do futebolista Cristiano Ronaldo na receção que dará em breve, em Madrid, aos reis de Espanha, com a comunidade portuguesa.

Instado a comentar o segundo golo - de bicicleta - que o jogador português do Real Madrid marcou contra os italianos da Juventus, para a Liga dos Campeões, Marcelo Rebelo de Sousa considerou-o "muito bonito".

"Já vi [o golo], já felicitei por isso (...), foi uma exibição notável", elogiou o Presidente da República, adiantando que gostava muito que Ronaldo marcasse presença na receção que dará em Madrid, no âmbito da visita oficial que fará em breve a Espanha.