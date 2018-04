Actualidade

O Presidente da República considerou hoje existirem mudanças nos estabelecimentos prisionais, nomeadamente quanto a sobrelotação, relatadas pelo Comité para a Prevenção da Tortura e dos Maus Tratos (CPT) do Conselho da Europa, que será discutido no parlamento.

"O relatório [do CPT] é de 2016, saiu agora, mas corresponde a uma missão, a uma análise de factos de há dois anos. Nomeadamente no que toca à sobrelotação das prisões em geral houve nos últimos dois anos alguma mudança", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje visitou o Estabelecimento Prisional feminino de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, Porto.

Para o chefe de Estado, "tirando determinado tipo de cumprimento de penas, a sobrelotação já não é a que era há dois anos, e nesse sentido melhorou".