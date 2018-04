Actualidade

Perto de 1.900 pessoas assinaram uma petição contra o fim da linha Amarela do Metro de Lisboa, considerando que a criação de uma linha circular deixará de ser uma "opção atrativa" para a maioria dos milhares de passageiros.

Em casa está o novo plano de expansão do Metro, segundo o qual a linha Amarela passará a ligar Odivelas a Telheiras (com desvio no Campo Grande) e as restantes atuais estações que fazem parte desta linha (Cidade Universitária-Rato) passarão a fazer parte da Verde, que irá assumir um trajeto circular.

Essa alteração irá ocorrer quando estiver concluída a expansão entre o Rato e o Cais do Sodré.