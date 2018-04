Incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a tragédia dos incêndios vivida no ano passado "é irrepetível", afirmando que nem sequer admite "esse cenário" outra vez.

"Para mim, é uma evidência que não mais se repita no próximo horizonte aquilo que vivemos como tragédia", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem de uma visita ao estabelecimento prisional feminino de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, distrito do Porto.

"Eu nem sequer admito como cenário este ano, no próximo ano, nos próximos anos voltar a repetir-se o que aconteceu" nos incêndios de Pedrogão Grande e região Centro.