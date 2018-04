Actualidade

A Ryanair informou hoje que "apenas oito de entre os primeiros voos do dia foram cancelados", de um total de 170, salientando que "a grande maioria dos tripulantes de cabine" portugueses estão a trabalhar "dentro da normalidade".

Em comunicado, a operadora aérea irlandesa refere que "a grande maioria" dos "tripulantes de cabine em Portugal estão hoje a trabalhar dentro da normalidade", acrescentando que "apenas oito de entre os primeiros voos do dia foram cancelados (de um total de 170 voos de/para Portugal), sendo que estes clientes já estão a ser recolocados em outros voos ao longo do dia de hoje ou voos extra" que serão operados na quinta-feira.

A paralisação foi marcada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que tem denunciado a substituição ilegal de grevistas por trabalhadores de bases estrangeiras, o que levou a Autoridade para as Condições do Trabalho a anunciar uma inspeção.