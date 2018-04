Actualidade

O PSD anunciou hoje que quer ouvir com urgência o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no parlamento, para dar explicações sobre a "situação de atraso no atendimento" aos cidadãos e os meios daquele organismo.

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, o deputado social-democrata Adão Silva adiantou que o PSD quer também que o presidente do INEM, Luís Meira, dê a "conhecer as conclusões do tal estudo que foi mandado fazer pelo senhor ministro da Saúde", há mais de um ano, sobre os meios do instituto a que preside.

O PSD requereu esta audição na Comissão de Saúde na sequência da notícia avançada hoje pelo jornal Público segundo a qual, "no ano passado, o INEM demorou 36 segundos, em média, a atender chamadas de socorro, o dobro do tempo de resposta de 2016". De acordo com o Público, o "défice de recursos humanos é a explicação avançada" pelo instituto.