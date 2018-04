Incêndios

O CDS-PP e o Governo trocaram hoje acusações sobre a extinção da Guarda Florestal, decidida em 2006, que acabou com uma "defesa da honra pessoal" pelo centrista João Almeida, e uma retificação do ministro Eduardo Cabrita.

"Tenho honra de não ter saído do Governo sem abrir a porta à reativação da Guarda Florestal", declarou João Almeida, ex-secretário de Estado da Administração Interna, que exibiu um comunicado da CGTP-IN sobre a reativação, com "valorização salarial", do corpo de guardas florestais, extinto durante o Governo de José Sócrates, com António Costa como ministro da Administração Interna.

João Almeida falava no final de uma interpelação ao Governo do CDS sobre a "preparação da próxima época de incêndios", em que pediu a palavra para fazer uma "defesa da honra pessoal", contestando as palavras do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, segundo as quais tinha "liquidado 200 guardas florestais".