DGArtes

O CDS-PP agendou hoje um debate de atualidade na Assembleia da República sobre "problemas na área da Cultura" para sexta-feira, depois da contestação ao Concurso ao Programa de Apoio Sustentado 2018-2021, da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Uma audição com caráter de urgência do ministro da Cultura no parlamento já foi pedida pelo PCP, tendo sido agendada para o próximo dia 10.

Os resultados provisórios dos concursos ao Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes (DGArtes), conhecidos na sexta-feira, têm suscitado protestos por parte de muitos agentes ligados ao setor.