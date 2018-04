Televisão

Estreia amanhã, sexta-feira, dia 6 de abril, às 23h40, a sexta e derradeira temporada da série de sucesso.

Nem de propósito: no preciso momento em que, por diversas razões e a nível mundial, se sente cada vez mais um regresso aos tempos da malfadada Guerra Fria, estão de regresso à antena do FOX Crime «os dois espiões do KGB que se passam por americanos nos subúrbios de Washington D.C. durante a administração Reagan».

O mesmo é dizer que a sexta e última temporada da aclamada série The Americans, protagoniada por Keri Russell e Matthews Rhys, estreia amanhã, às 22h40, naquele canal da televisão por cabo.

Segundo comunicado do FOX Crime, a que o Destak teve acesso, «nesta sexta temporada, o casamento entre os dois espiões continua a crescer mais apaixonado e genuíno, mas a viagem pessoal é cada vez mais complicada», uma vez que «após revelar as suas verdadeiras identidades a Paige (Holly Taylor), a sua filha adolescente, a capacidade de Philip (Rhys) e Elizabeth (Russell) de proteger o disfarce e manter a segurança da família começa a deteriorar-se».

Lançada – com assinalável sucesso de audiências e elogios da crítica especializada – em janeiro de 2013, a série criada por Joe Weisberg, um ex-agente da CIA, vai terminar depois desta sexta temporada, composta por 10 novos episódios.