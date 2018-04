Actualidade

António Mexia deverá ser hoje reconduzido para um quinto mandato como presidente executivo da EDP até 2020 na assembleia geral de acionistas, que decorre em Lisboa, passando a liderar um Conselho de Administração alargado a nove membros.

A nova administração para o triénio 2018-20, proposta por acionistas que representam 39,3% do capital da elétrica, entre os quais a China Three Gorges, conta com João Manso Neto, António Fernando Melo Martins da Costa, João Manuel Marques da Cruz, Miguel Stilwell de Andrade, Miguel Nuno Ferreira Setas e Rui Lopes Teixeira, Maria Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira.

A proposta para alargar o órgão executivo - de oito para nove elementos - visa cumprir a quota de 20% de mulheres nos órgãos de administração e fiscalização das empresas cotadas em bolsa, que se materializa com a entrada de Maria Isabel Pereira, diretora jurídica do grupo, e Vera Pinto Pereira, que chega à EDP vinda do setor das telecomunicações.