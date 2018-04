DGArtes

O primeiro-ministro elogiou hoje "o intenso trabalho" do ministro e o secretário de Estado da Cultura na criação do novo regime de apoio às artes e defendeu que o atual modelo teve a participação da comunidade artística do país.

Estas posições foram assumidas por António Costa numa carta aberta que dirigiu ao setor da cultura, à qual a agência Lusa teve acesso e que será publicada no portal do Governo pelas 07:00.

Nesta carta de resposta aos agentes culturais que contestam o novo regime de apoio às artes, o líder do executivo contrapõe que o modelo "não foi definido unilateralmente", já que "resultou de um processo que teve a participação da comunidade artística de todo o país".