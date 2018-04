Actualidade

O Partido dos Trabalhadores (PT) considerou hoje a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, que permite a prisão efetiva do ex-Presidente Lula da Silva, "uma combinação de interesses políticos e económicos".

"Não há justiça nesta decisão. Há uma combinação de interesses políticos e económicos, contra o país e a sua soberania, contra o processo democrático, contra o povo brasileiro", destacou o partido de Lula, numa nota publicada no 'site' do PT, após a decisão do STF.

Depois de 11 horas de deliberações, os 11 juízes do STF negaram, por cinco votos a favor e seis contra, um 'habeas corpus' preventivo, que pedia que Lula da Silva permanecesse em liberdade enquanto a Justiça do país analisa recursos de um processo, em que já foi considerado culpado em segunda instância.