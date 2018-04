Actualidade

Dezenas de diplomadas norte-americanos e as suas famílias abandonaram hoje a embaixada em Moscovo rumo aos Estados Unidos, na sequência da medida de retaliação decidida pela Rússia, no âmbito do caso Skripal.

Os norte-americanos deixaram a embaixada em Moscovo por volta das 06:30 (03:30 em Lisboa), no último dia permitido pela Rússia, que tinha dado uma semana aos 58 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo e a dois funcionários do Consulado norte-americano de Ecaterimburgo para deixarem o país.

A decisão de Moscovo foi tomada depois de Washington ter ordenado a expulsão de 60 diplomatas russos.