DGArtes

O PCP considera que o reforço de 2,2 milhões de euros para o financiamento do programa de apoio às artes anunciado hoje pelo primeiro-ministro é insuficiente e que está longe de resolver o problema dos agentes culturais.

"O que nos parece é que isto confirma que o Governo reconhece o problema que está criado, mas não resolve verdadeiramente os prejuízos que resultam desta apreciação que foi feita no âmbito do concurso do apoio às artes", disse à Lusa o deputado comunista João Oliveira.

O primeiro-ministro anunciou hoje um novo reforço de 2,2 milhões de euros, este ano, no financiamento do programa de apoio às artes, atingindo agora 19,2 milhões de euros, valor que afirmou ultrapassar o referencial de 2009.