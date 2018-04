Actualidade

Dezenas de trabalhadoras despedidas da Cofaco, na ilha do Pico, irão este mês apanhar novamente o barco para se deslocar ao parlamento açoriano, no Faial, reclamando a majoração do subsídio de desemprego, indicou à agência Lusa fonte sindical.

De acordo com Sérgio Gonçalves, representante do Sindicato de Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços dos Açores, a manifestação decorrerá no dia 19 deste mês, na semana em que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores estará reunida na cidade da Horta, na ilha do Faial.

Em janeiro, cerca uma centena de trabalhadoras da conserveira Cofaco apanharam o barco no Pico rumo à cidade da Horta e realizaram um plenário nesta cidade açoriana com a presença do secretário-geral da central sindical CGTP, Arménio Carlos, que acompanhou depois as trabalhadoras num protesto em frente ao parlamento regional.