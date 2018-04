Catalunha

O antigo chefe da polícia regional da Catalunha Josep Lluís Trapero, que estava em funções durante o referendo de independência de 01 de outubro, vai responder em tribunal pelos crimes de sedição e associação criminosa, indicou hoje a justiça espanhola.

As acusações partem da magistrada da Audiência Nacional, Carmen Lamela, que indica que as mesmas acusações estão dirigidas também ao ex-diretor dos Mossos d´Esquadra Pere Soler e ao antigo secretário-geral do Ministério do Interior César Puig.

Lamela apresentou um auto de processo, passo prévio à abertura de um julgamento, em que também vai acusar, embora apenas por um delito de sedição pelo assédio, a intendente dos Mossos d'Esquadra Teresa Laplana.