Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que Portugal quer continuar "na linha da frente" das políticas de apoio aos refugiados, razão pela qual candidata António Vitorino ao cargo de diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações.

António Costa falava na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, durante a sessão de abertura da conferência internacional sobre "Educação Superior em situações de emergência".

Uma conferência que contou com a presença dos antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Cavaco Silva, do secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, e da diretora executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva, entre outras personalidades.