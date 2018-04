Actualidade

A inflação homóloga na OCDE manteve-se em 2,2% em fevereiro face a janeiro porque a aceleração dos preços da energia foi compensada pelo afrouxamento dos preços da alimentação.

Num comunicado hoje divulgado, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) informa que em fevereiro deste ano face ao mesmo mês do ano passado os preços da energia subiram 5,6%, mais 0,9 pontos percentuais do que em janeiro (4,7%)), e que os dos alimentos cresceram 1,7%, menos 0,5 pontos do que em janeiro (2,2%).

A inflação subiu em países membros como no Canadá (para 2,2%, contra 1,7% em janeiro), no Japão (para 1,5%, contra 1,4%), Espanha (para 1,2%, contra 0,7%) ou nos Estados Unidos (para 2,2% contra 2,1%).