Sarampo

O número de casos confirmados de sarampo subiu para 97, o que representa uma subida de sete em relação ao último balanço, divulgou hoje a Direção-Geral de Saúde (DGS), referindo que 90 já estão curados.

De acordo com a informação, existiam, até às 19 horas de quarta-feira, sete pessoas com a doença, sendo que, ao longo do surto, foram confirmados 97 casos, a maioria com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto.

A DGS adianta ainda que estão internados dois doentes, clinicamente estáveis, e que há 20 casos em investigação.