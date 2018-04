Actualidade

A provedora de Justiça chamou hoje a atenção para a existência de vários serviços públicos e empresas detidas pelo Estado que continuam a utilizar linhas telefónicas de custo acrescentado para contacto com utentes, desrespeitando a legislação.

A chamada de atenção surge após a provedora, Maria Lúcia Amaral, ter recebido várias queixas sobre os custos acrescidos associados à utilização destas linhas e foi divulgada hoje numa nota enviada à comunicação social.

A provedora considera que a utilização de linhas telefónicas de custo acrescentado para o contacto com cidadãos não é permitida no âmbito de relações jurídicas de consumo, como linhas de apoio e de assistência técnica pós-venda por parte de operadores privados e do setor empresarial do Estado.