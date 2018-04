Actualidade

O Governo aprovou hoje o suplemento para os ordenados dos enfermeiros especialistas que será retroativo a janeiro deste ano.

No final do Conselho de Ministros, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, afirmou que se trata de honrar um compromisso de outubro de 2017 com os enfermeiros especialistas "há muitos anos infelizmente esquecidos".

Esta classe de enfermeiros tem especializações em áreas como obstetrícia ou cirurgia.