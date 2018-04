Actualidade

O homem suspeito de ter matado à facada um funcionário da estação de serviço de Vendas Novas da A6 está indiciado do crime de homicídio e aguarda julgamento em prisão preventiva, disse hoje fonte da GNR.

O suspeito, de 34 anos, foi submetido na quarta-feira e hoje a interrogatório judicial no Tribunal de Montemor-o-Novo, que lhe decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais grave, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Évora da GNR.

Segundo a fonte, o suspeito, residente na zona de Elvas, no distrito de Portalegre, está indiciado pela prática do crime de homicídio e fica a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional do Montijo, no distrito de Setúbal.