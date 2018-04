Actualidade

Enfermeiros e utentes dos serviços de saúde do Litoral Alentejano vão protestar, na sexta-feira, em Santiago do Cacém (Setúbal), contra a falta de profissionais desta área no hospital e nas unidades da região.

A concentração, que vai decorrer a partir das 17:30, em frente ao Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém, foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), tendo as comissões de utentes da região aderido à iniciativa.

O protesto pretende denunciar a "grave situação" da "falta de profissionais de saúde na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA)", que põe "em causa o normal funcionamento" dos serviços, explicou hoje, num comunicado enviado à agência Lusa, o porta-voz das comissões de utentes, Dinis Silva.