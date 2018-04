Actualidade

Trabalhadores da Tapada de Mafra queixam-se de assédio moral e atentados ao património natural, acusações que a diretora do espaço nega e que já levaram os deputados a pedir a presença do ministro da Agricultura no parlamento.

Num documento, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas denuncia casos de "atuação desrespeitosa" da diretora da Tapada, Paula Simões, para com os trabalhadores, que configuram "assédio moral" e têm resultado em "sistemáticas baixas médicas por extremo stress no trabalho" e despedimentos voluntários, tendo o quadro de pessoal diminuído de 26 para 12 trabalhadores.

Contactada pela Lusa, Paula Simões confirma que oito trabalhadores se despediram desde que assumiu funções em abril de 2016, mas nega qualquer intenção de assédio.