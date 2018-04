Actualidade

O défice comercial dos Estados Unidos subiu em fevereiro, pelo sexto mês consecutivo, e atingiu o nível mais elevado desde outubro de 2008, anunciou hoje o Departamento do Comércio.

O défice das trocas comerciais dos Estados Unidos com o resto do mundo aumentou 1,6% em fevereiro e ficou em 57,6 mil milhões de dólares, superando as previsões dos analistas que apontavam para 56,7 mil milhões.

As exportações de bens e serviços atingiram um recorde absoluto em fevereiro de 204,4 mil milhões de dólares, mas ficaram abaixo das importações de bens e serviços, que se situaram em 262 mil milhões de dólares, um recorde absoluto.