Actualidade

A PSP apreendeu diverso material pirotécnico por utilizar, "depositado num espaço improvisado", na sequência da explosão de quarta-feira numa aldeia de Penacova, que provocou um morto e 30 feridos, foi hoje anunciado.

"Após todas as diligências juntos dos intervenientes, foi possível apurar que ainda havia material pirotécnico por utilizar, depositado num espaço improvisado a cerca de 250 metros do local do sinistro, mais precisamente num anexo do cemitério de Gondelim. Após verificado o espaço, constatou-se que o mesmo não estava devidamente licenciado para o efeito, tendo sido apreendido ao responsável da empresa pirotécnica ali presente" diverso material pirotécnico, refere a nota da polícia.

De entre este material estavam 180 foguetes "2+1 Forte", 30 foguetes "5+1 Forte", 138 foguetes de carga inteira e 36 foguetes de meia carga, num total de "384 artigos pirotécnicos, que estariam prontos para serem utilizados nos festejos".