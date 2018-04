Actualidade

O BE quer ser, após as legislativas de 2019, o eixo de uma proposta de governação à esquerda que "fará o que o PS não fez" nesta legislatura, segundo a moção levada à próxima Convenção pelas principais tendências bloquistas.

A moção à qual a agência Lusa teve hoje acesso é encabeçada pela coordenadora bloquista, Catarina Martins, e é ainda subscrita pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, e pela eurodeputada, Marisa Matias, reunindo assim as principais tendências do BE.

"Em 2019, perante uma nova relação de forças, o Bloco será o eixo de uma proposta de governação à esquerda. Essa proposta fará o que o PS não fez, partindo do ponto onde o PS trava: em primeiro lugar, a abertura de um processo de alteração dos tratados europeus para uma redefinição da política do euro e da dívida", detalha a moção.