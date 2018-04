DGArtes

Mais 43 entidades podem receber apoio, no Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção Geral das Artes (DGArtes), entre as quais o Teatro Experimental de Cascais, com o reforço para 81,5 milhões de euros, hoje anunciado pelo Governo.

De acordo com a lista hoje disponibilizada pelo Ministério da Cultura, fixam-se agora em 183 (140 candidaturas iniciais mais 43), as "entidades culturais beneficiárias, no âmbito do concurso de apoio sustentado", após o anúncio do novo reforço de 2,2 milhões de euros, a este programa, hoje feito pelo primeiro-ministro.

"O valor total destinado aos concursos de apoio sustentado para o ciclo 2018-2021 corresponde a 81,5 milhões de euros", de acordo com a nota do Ministério, que acrescenta que, respeitando os períodos de audiência prévia previstos na lei, os resultados dos concursos podem ainda vir a ter alterações.