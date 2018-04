Actualidade

O banco espanhol ABanca, que está a comprar a operação do Deutsche Bank em Portugal, quer crescer no crédito a empresas e banca 'private', disse hoje o presidente, acrescentando que os mais de 300 empregos se manterão.

A semana passada foi conhecido que o espanhol ABanca acordou comprar o negócio de retalho do alemão Deutsche Bank em Portugal, sem ser conhecido o montante da compra, e que a operação deverá estar concluída no primeiro semestre de 2019 (após as aprovações dos reguladores).

Num encontro com jornalistas, hoje em Lisboa, o principal acionista e também presidente do ABanca, Juan Carlos Escotet, também não quis revelar o valor do negócio, justificando com a confidencialidade que lhes foi pedida.