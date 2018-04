Actualidade

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, disse hoje no Parlamento que irá ser lançado até ao final do verão um concurso para a aquisição de 10 novos navios para reforço da frota da Transtejo.

João Matos Fernandes, que está a ser ouvido na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, referiu que a aquisição destes dez novos navios, que deverão estar todos disponíveis até 2022, representam um investimento de 50 milhões de euros, dos quais 15 serão financiados com fundos comunitários.

O governante apresentou uma calendarização da aquisição destes navios, perspetivando quatro para 2020, três para 2021 e outros três em 2022.