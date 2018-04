Actualidade

O secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) avisou hoje que não aceita que a "obsessão pela redução do défice e da dívida" se sobreponha aos direitos dos trabalhadores e exigiu aumento dos salários em 2019.

"Até ao final deste mês, o Governo vai ter de entregar em Bruxelas o Programa de Estabilidade e a CGTP não aceita que, a pretexto da obsessão pela redução do défice e da dívida, (...) mais uma vez os números sejam privilegiados à custa dos direitos dos trabalhadores e das suas famílias", declarou Arménio Carlos, que falava aos jornalistas na sede da confederação, em Lisboa, após uma reunião do conselho nacional.

Entre outras medidas, o líder da CGTP vincou que, "neste momento, se justifica que o Governo assuma desde já, na entrega deste documento, o compromisso de introduzir o aumento dos salários para todos os trabalhadores do setor público no próximo Orçamento do Estado de 2019".