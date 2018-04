Actualidade

O lucro da Sonae Indústria atingiu 15,3 milhões de euros em 2017, uma subida de 39% face ao resultado positivo de 11 milhões registado no ano anterior, foi hoje divulgado.

Segundo os dados publicados hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), este foi o segundo ano consecutivo em que a empresa obteve resultados positivos, depois de em 2016 o lucro de cerca de 11 milhões de euros ter encerrado um período de nove anos de prejuízos.

Em 2017, a empresa atingiu um volume negócios de 231 milhões de euros, uma redução de cerca de 9,9 milhões de euros face a 2016, devido ao "menor volume de vendas no negócio da América do Norte, cujo efeito não foi totalmente anulado pelo aumento dos preços médios de venda no Canadá".