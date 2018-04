Ar livre

Empresa aluga veículos e tem uma rede de parceiros que permite adicionar todo o tipo de experiências.

Fazer log-off da vida agitada e descobrir os segredos de Portugal ao volante. É esta a promessa da HOW, que desde 2016 aluga autocaravanas tendo em vista umas férias únicas e memoráveis em estradas abertas, rurais e isoladas. «São os corredores de uma suite que não precisa de check-in» e que tem «a vista que o cliente quiser», reforça a empresa ao Destak.

Ao todo estão disponíveis 10 autocaravanas, adaptadas e concebidas para que haja «o máximo conforto e aproveitamento do espaço», comportando até cinco passageiros – «tal e qual uma casa com rodas, cada veículo está equipado com WC completo, duche de água quente e cozinha, com frigorífico de 80 litros». Há ainda câmara de visão traseira, GPS integrado, bancos frontais rotativos, cintos de seguranças de três pontos e painel solar.

Além do conforto a bordo, a HOW mantém uma rede de parceiros especialistas em diferentes atividades, que «podem ser incluídas em cada roteiro de acordo com os gostos e necessidades de cada grupo». Além da reserva online, os interessados podem fazer uma demonstração de produto na sede da empresa, em Telheiras.

