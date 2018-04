Actualidade

O realizador japonês de filmes de animação Isao Takahata, cofundador do estúdio Ghibli com Hayao Miyazaki e conhecido por "O Túmulo dos Pirilampos", morreu aos 82 anos, anunciou hoje o estúdio.

A notícia, agora confirmada por uma porta-voz do estúdio Ghibli, tinha sido avançada por vários meios de comunicação japoneses.

De acordo com a televisão pública japonesa NHK, que citou fontes próximas do realizador, sem as identificar, Isao Takahata morreu num hospital de Tóquio.