Actualidade

O Panamá vai retirar o seu embaixador em Caracas e pediu ao Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que retire também o seu representante diplomático na Cidade do Panamá.

A decisão do Panamá foi anunciada na quinta-feira, horas depois de Caracas ter suspendido, por 90 dias, as relações com 22 pessoas e 46 entidades jurídicas panamianas.

"O Governo do Panamá decidiu retirar o seu embaixador na Venezuela, Miguel Mejía, e solicita ao Governo venezuelano que retire o embaixador acreditado no Panamá, Jorge Durán Centeno", indicou, em comunicado, do Ministério das Relações Exteriores panamiano.