Várias estruturas associativas do setor da cultura organizam hoje manifestações em diversos pontos do país contra o que dizem ser um momento de "descalabro da política cultural" do país, traduzido nos concursos de apoio às artes.

Às 18:00, vão decorrer protestos em Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal e Beja, assim como em Ponta Delgada (às 17:00 locais), marcados na sequência da crescente contestação ao novo modelo de financiamento das artes, depois de conhecidos os resultados provisórios do programa de apoio sustentado até 2021.

Horas antes, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, vai participar num debate, na Assembleia da República, requerido pelo CDS sobre os "problemas na área da Cultura".