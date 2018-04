Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, é recebido na terça-feira, em Londres, pela sua homóloga britânica, Theresa May, encontro em que os dois chefes de Governo vão preparar o novo quadro de relações bilaterais após o 'Brexit'.

Fonte do executivo afirmou à agência Lusa que esta reunião com a primeira-ministra do Reino Unido será o primeiro ponto da agenda de dois dias da presença de António Costa em Londres, numa deslocação que terá um caráter predominantemente económico.