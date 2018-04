Actualidade

A ex-chefe de Estado sul coreana, Park Geun-hey, foi declarada culpada pelo tribunal de Seul de várias acusações de abuso de poder, coação e suborno, no quadro do processo de corrupção que levou à destituição do cargo em janeiro de 2017.

A sentença, que foi transmitida pela televisão, considera que a ex-presidente e a amiga Choi Soon-sil, conhecida como "Rasputina", foram responsáveis pela criação de uma vasta rede de favorecimentos tendo extorquido empresas como a Samsung, Hyunday e Lotte.

Park Geun-hey, 66 anos, está em prisão preventiva desde março de 2017, tendo o Ministério Público pedido uma sentença de 30 anos de cadeia e o pagamento de 90 milhões de euros.