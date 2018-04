Actualidade

Os músicos Joana Gama e Luís Fernandes editam esta semana o álbum "at the still point of the turning world", pela editora australiana Room40, um ano depois de terem estreado as composições em Guimarães.

Joana Gama e Luís Fernandes, que cruzam o universo do piano com o da eletrónica, apresentam agora em álbum o trabalho de composição desenvolvido a convite do Westway Lab Festival e estreado em 2017 com a Orquestra de Guimarães.

O álbum, para piano, eletrónica e ensemble, surge enquadrado por um longo poema do escritor britânico, de origem norte-americana T.S. Elliot, sobre a passagem do tempo, do qual Joana Gama e Luís Fernandes retiraram o título do disco, e também das seis composições que o integram.