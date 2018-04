Eutanásia

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, admitiu hoje um referendo sobre a morte medicamente assistida, com vários projetos pendentes no parlamento.

"Acho que devemos refletir sobre a possibilidade de um referendo para dar a conhecer os portugueses o conjunto das soluções que existem", afirmou Fernando Negrão, em entrevista à Antena 1.

Desde o ano passado que o PSD, então liderado por Pedro Passos Coelho, admitia a possibilidade de uma consulta popular, o mesmo acontecendo, à direita, com o CDS-PP.