Actualidade

O grupo Mota-Engil anunciou hoje que alcançou um lucro de dois milhões de euros em 2017, menos 97% em relação ao ano anterior, quando tinha registado um resultado líquido de 50 milhões de euros devido a ganhos extraordinários.

Já o volume de negócios cresceu 18% no ano passado, para 2.597 milhões de euros, enquanto o EBITDA (lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) aumentou 19% para 403 milhões de euros, refere a Mota-Engil em comunicado.

As regiões de África e da América Latina registaram um crescimento do volume de negócios de 22% e 32% em 2017, respetivamente, face ao ano anterior, detalha a construtora, realçando ainda que o EBIT (lucro antes de impostos e juros) passou de 61 milhões de euros em 2016 para 185 milhões no ano passado.