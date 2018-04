Actualidade

A EDP Renewables North America celebrou um contrato com a Hoosier Energy Rural Electric Cooperative para a venda de energia produzida por 200 MW relativa ao projeto solar Riverstart, no estado do Indiana nos Estados Unidos, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado da EDP, Energias de Portugal enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as operações do projeto solar Riverstart no estado do Indiana, EUA, deverão arrancar em 2022.

No comunicado, a EDP que tem uma participação de 82,6% na EDP Renováveis, considera que "com este acordo a EDP Renováveis expande a sua presença nos EUA, executando ao mesmo tempo a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade de longo-prazo".