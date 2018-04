Actualidade

A antiga Presidente sul-coreana Park Geun-hye foi hoje condenada a uma pena de 24 anos de prisão no âmbito do processo de corrupção que levou ao seu afastamento no ano passado, tendo agora uma semana para recorrer.

A primeira mulher eleita presidente na Coreia do Sul foi destituída do cargo e presa em março de 2017, tendo sido declarada culpada de corrupção, abuso de poder e coação pelo tribunal que lhe aplicou ainda uma multa de 18 mil milhões de won (13 milhões de euros).

Segundo o juiz Kim Se-yoon Park obrigou várias empresas sul-coreanas a entregar milhares de wons a duas fundações cotroladas pela sua confidente e "amiga de 40 anos", Choi Soon-sil, conhecida como Rasputina.